Hamburg-Marathon sucht wegen Corona-Krise neuen Termin

Hamburg. Der Hamburg-Marathon muss einen neuen Termin für seine 35. Auflage suchen. Weil alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis einschließlich 30. April untersagt sind, kann auch das traditionsreiche Hamburger Massensportereignis am 19. April mit rund 30 000 Teilnehmern an zwei Tagen nicht stattfinden. "Dies bedeutet allerdings keine finale Absage der Veranstaltung. Wir bemühen uns derzeit mit Nachdruck um einen alternativen Veranstaltungstermin in 2020", teilten die Organisatoren mit.