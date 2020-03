Stürmisches Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg. Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird durch das Tief "Gisela" besonders am Donnerstagvormittag ungemütlich und stürmisch. An den Küsten kann es teilweise zu orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde kommen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen sagte. Auch in Hamburg und im Binnenland wehen Sturmböen und vereinzelt schwere Sturmböen. Hinzu kommen kräftige Schauer und eventuell auch kurze Gewitter. An der dänischen Grenze gab es am Morgen bereits erste Blitze. Die Temperaturen liegen bei etwa 7 Grad.

In der Nacht zum Freitag schwächt sich der Wind ein bisschen ab, zum Morgen hin nimmt er allerdings wieder zu. Die Höchstwerte für Freitag liegen bei ungefähr 8 Grad.