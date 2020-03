Finanzamt: Hilfe für Unternehmen bei stockender Liquidität

Hamburg. Unternehmen können Hilfe vom Finanzamt bekommen, wenn sie wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Engpässe kommen. So könnten laufende Vorauszahlungen zur Einkommens- oder Körperschaftssteuer reduziert oder fällige Steuerzahlungen gestundet werden, teilt die Finanzbehörde am Mittwoch in Hamburg mit. "Unsere Steuerverwaltung verfügt über verschiedene Möglichkeiten, um betroffene Unternehmen in dieser schwierigen Lage zu unterstützen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Unternehmen sollten frühzeitig Kontakt zu ihrem zuständigen Finanzamt aufnehmen. Dann könne die Stadt mithelfen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Im übrigen gehe er davon aus, dass die angekündigten Unterstützungen durch den Bund zeitnah so konkretisiert würden, dass sie für die Unternehmen praktisch und schnell nutzbar seien, sagte Dressel.