Die Wildtierstation bei Elmshorn wird erweitert

Klein Offenseth-Sparrieshoop. Die Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) wird erweitert. Auf dem Gelände soll ein Schutzgehege für exotische Tiere errichtet werden, wie Geschäftsführer Christian Erdmann am Mittwoch sagte. Zuletzt waren unter anderem ein australisches Känguru, eine asiatische Wasserschildkröte, eine afrikanische Ginsterkatze sowie ein amerikanischer Skunk - also ein Stinktier - in seiner Obhut. Am Mittwoch kam noch eine amerikanische Kornnatter dazu. Die Schlange sei in den Liether Kalkgruben gefunden worden - einem Landschaftsschutzgebiet nahe Elmshorn, sagte Erdmann.

In der Wildtierstation werden jedes Jahr rund 2000 verletzte, verwaiste oder hilflose Wildtiere aufgenommen. Dazu zählen auch Tiere, die aus nicht artgemäßer Privathaltung beschlagnahmt wurden. Die Arbeit wird nach eigenen Angaben maßgeblich aus Spenden finanziert. Die Tierschutz-Stiftung Vier Pfoten überreichte am Mittwoch einen symbolischen Spendenscheck über 100 000 Euro.