Tarifverhandlung für das private Busgewerbe: Kein Ergebnis

Kiel/Büdelsdorf. Auch die vierte Verhandlungsrunde im Tarifstreit des privaten Omnibusgewerbes in Schleswig-Holstein ist am Dienstagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. "Wir hatten große Hoffnungen in diese Verhandlungsrunde gesetzt", sagte der Vorsitzende des Omnibus Verbandes Nord (OVN) und Verhandlungsführer Klaus Schmidt am Mittwoch. Man habe sich "mit mehreren immer wieder verbesserten Angeboten wirklich bis durch die Decke des Machbaren und Verantwortbaren gestreckt, um endlich eine Einigung hinzubekommen". Verdi habe die Angebote indes zurückgewiesen. Die Forderungen der Gewerkschaft können die Busunternehmen nach Ansicht des OVN "nicht ansatzweise refinanzieren".

Nach Angaben Schmidts liefen bereits Bemühungen um einen weiteren Termin für die Fortsetzung der Verhandlungen. Das vorliegende Angebot sieht den Angaben zufolge eine Lohnerhöhung von insgesamt 250 Euro in vier Stufen bei einer Laufzeit von 36 Monaten vor. Verdi verlangt eine Steigerung der Löhne und Gehälter um 2 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar.

In den vergangenen Wochen hatten die Busfahrer immer wieder mit flächendeckenden und mehrtägigen Warnstreiks auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht.