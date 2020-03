26-Jähriger schlägt in Neumünster auf Polizisten ein

Neumünster. Ein 26-Jähriger ist in Neumünster in Gewahrsam genommen worden, weil er herumgepöbelt und auf Polizeibeamte eingeschlagen hat. Der Polizei zufolge hatte der Mann am Dienstagnachmittag zunächst Kunden und Angestellte in einer Spielhalle angepöbelt und diese trotz Aufforderung nicht verlassen. Auch den Worten der Polizei widersetzte er sich anschließend und schlug einem der Beamten ins Gesicht. Nachdem der 26-Jährige nicht aufhörte, die Beamten zu treten und zu schlagen, wurden ihm mithilfe eines Gastes Handfesseln angelegt. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Ob der 26-Jährige zuvor Alkohol getrunken hatte, war zunächst unklar. Ein Bluttest wurde angeordnet. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erstattet.