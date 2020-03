Wegen Corona: Mehr!Theater begrenzt Zuschauerzahlen

Hamburg. Nach dem wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus angekündigten Verbot von Veranstaltungen in Hamburg mit mehr als 1000 Menschen begrenzt das "Mehr!Theater" ab sofort seine Zuschauerzahlen. "Wir stellen sicher, dass wir bereits heute ab 14.30 Uhr nicht vor mehr als 1000 Gästen spielen", sagte Julia Reichel, Sprecherin des Theaters am Hamburger Großmarkt, am Mittwoch. Seit Anfang Februar wird in dem Theater die deutschsprachige Version des zweiteiligen Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" von J.K. Rowling aufgeführt.

In den großen Saal des Theaters passen nach Angaben der Sprecherin normalerweise 1670 Zuschauer. Wie die Zuschauerbegrenzung in der Praxis umgesetzt wird, war zunächst nicht bekannt.