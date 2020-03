Fegebank findet SPD-Entscheidung für Grüne "folgerichtig"

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat die Entscheidung der SPD, erneut Koalitionsverhandlungen mit ihren Grünen aufzunehmen, als "folgerichtigen Schritt" begrüßt. Eine Fortführung der Koalition entspreche dem Wählerwillen, sagte sie am Mittwoch in der Hansestadt. "Uns ist wichtig, dass wir da in Verhandlungen sind, die auf Augenhöhe stattfinden." Angesichts der Verdoppelung des grünen Ergebnisses bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar sei es ihr Ziel, "eine deutlich grüne Handschrift entsprechend den Wahlergebnissen in die Koalitionsverhandlungen und dann auch in einen Koalitionsvertrag einzubringen".

Mit dem Hinweis von Bürgermeister Peter Tschentscher, dass auch eine Koalition mit der CDU für die SPD nach wie vor eine Option darstelle, gehe sie "ganz gelassen und entspannt" um, sagte Fegebank. "Das ist ja auch Teil des politischen Spiels."

Der SPD-Landesvorstand hatte sich am Dienstagabend nach Sondierungsgesprächen mit Grünen und CDU einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit dem bisherigen Regierungspartner entschieden. Die SPD war laut dem am Mittwoch verkündeten amtlichen Endergebnis bei der Wahl auf 39,2 Prozent gekommen. Die Grünen wurden mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Auf die CDU entfielen 11,2 Prozent.