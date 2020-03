Hamburg. 93 Jahre lang hatte sie ein selbstbestimmtes, abwechslungsreiches Leben. Irene B. wohnte in einer kleinen Wohnung eines Pflegeheims, versorgte und bekochte sich selbst und liebte es, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Heute ist die mittlerweile 95-Jährige auf den Rollstuhl und Pflege rund um die Uhr angewiesen; Konzerte oder Theaterbesuche sind nur noch ein ferner, nicht zu erfüllender Traum. Der Bruch in ihrem Leben ist Folge der schwersten Verletzungen, die der Seniorin am 10. März 2018 zugefügt wurden, als eine Frau immer wieder auf die Greisin einstach, um sie zu berauben. 32 Stiche fügte die Täterin ihrem hilflosen Opfer zu. Dass die alte Frau überhaupt überlebt hat, grenzt an ein Wunder.

Heute, fast genau zwei Jahre nach der Tat, spricht die 41-jährige, die das Verbrechen verübt hat, von „Widerwillen gegen mich selbst, dass ich so eine brutale, abscheuliche Tat begangen habe“. Tränen laufen Miriam M. dabei über ihr fülliges Gesicht, mit einem Taschentuch tupft sich die Angeklagte im Prozess vor dem Schwurgericht über die Augen.

Angeklagte schon wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen

Dass die Frau, die selber mal als Altenpflegehelferin gearbeitet hat, unter anderem des versuchten Mordes schuldig ist, steht bereits rechtskräftig fest: Schon einmal stand Miriam M. wegen des Verbrechens im Poppenbütteler „Hospiz zum Heiligen Geist“ an der Seniorin vor Gericht und wurde deswegen verurteilt. Doch ob es bei der lebenslangen Freiheitsstrafe bleibt, die eine Kammer des Landgerichts am 25. März vergangenen März verhängt hatte, muss noch einmal von einem anderen Gericht überprüft werden, hatte der Bundesgerichtshof entschieden. Es müsse genauer bewertet werden, was für und was gegen die Angeklagte spricht. Deshalb also jetzt die neue Hauptverhandlung.

Hilfesuchende Blicke schickt Miriam M. nun von der Anklagebank in Richtung einer Frau im Zuschauerraum und sendet ihr Luftküsse. Die 41-jährige Angeklagte ist blass, ein nervöses Zucken umgibt ihren Mund. „Ich möchte sagen, dass ich die Tat zutiefst bereue“, sagt sie zum Prozessauftakt. „Dass ich das gemacht habe, tut mir so leid. Ich schäme mich so sehr.“

Frau sticht auf Seniorin ein: "unfassbar brutale Tat"

Die Hamburger Mordkommission ermittelt nach einer Messer-Attacke auf eine Rentnerin in einem Altenheim in Poppenbüttel Foto: Michael Arning

Am Sonnabendmorgen hatte eine unbekannte Person eine 93-Jährige niedergestochen Foto: Michael Arning / HA

Die Hintergründe waren am Sonntagmittag noch unklar Foto: Michael Arning / HA

Vor Ort wurden Spuren gesichert Foto: Michael Arning / HA

Tatort ist eine Wohnung in einer Anlage eines Pflegeheims Foto: Michael Arning / HA



Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an Foto: Michael Arning / HA



Was Miriam M. seinerzeit der Seniorin Irene B. angetan hat, hatte das Gericht im ersten Prozess als „unfassbar brutale Tat“ bezeichnet. Die Vorsitzende sprach damals von „absolutem Vernichtungswillen“ der Täterin. Das Opfer hatte nach dem Überfall zeitweise in Lebensgefahr geschwebt. Etliche Male hatte die Täterin auf die Greisin zunächst mit dem Messer eingestochen und sie so gezwungen, ein Geldversteck in ihrer Wohnung preiszugeben.

Dann verletzte sie die damals 93-Jährige weiter, vorwiegend im Hals- und Brustbereich, bis das Opfer einen weiteren Platz mit Geld nannte. Insgesamt erbeutete die Täterin 405 Euro. Die Seniorin blieb schwer verletzt zurück und konnte gerade noch einen Alarmknopf betätigen, den sie stets am Körper trug.

Angeklagte war hoch verschuldet und konsumierte Drogen

Auf die Spur der Angeklagten war die Polizei damals unter anderem durch ein Überwachungsvideo gekommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurde dann Diebesgut sichergestellt, das aus der Wohnung der 93-Jährigen stammte. Sie sei damals depressiv, verzweifelt und hoch verschuldet gewesen, schildert die Angeklagte jetzt. Zudem habe sie reichlich Drogen konsumiert. Ihrer Familie habe sie vorgegaukelt, berufstätig zu sein und gut zu verdienen.

Wegen des „tiefen Lochs“, in dem sie gewesen sei, habe sie nicht die Kraft gehabt, auf legalem Weg zu Geld zu kommen. „Ich wollte mich als Paketservice ausgeben mit dem Hintergrund, dass ich einen Raub begehen wollte. Aber ich wollte nie jemanden verletzen und schon gar nicht schwer“, beteuert Miriam M. Die Suchbegriffe, die Ermittler seinerzeit auf dem Computer der Verdächtigen entdeckt hatten, klingen anders. „Alte Leute an der Tür überrumpeln“, hatte die Täterin unter anderem gegoogelt. „Wie man tötet.“ Und: „Menschen töten leicht gemacht.“