Hamburg. Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff auf eine 93-jährige Frau in Hamburg-Poppenbüttel hat die Angeklagte ausgesagt, ihre Tat nicht geplant zu haben. „Das war nicht geplant. Ich kann nicht nachvollziehen, dass es so weit gekommen ist“, sagte die ehemalige Altenpflegehelferin Miriam M. am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht.

Im März 2018 hatte die angeklagte Deutsche die Seniorin in ihrer Wohnung überfallen, Geld verlangt und ihr 32 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt.

Wie durch ein Wunder überlebte die alte Frau die Tat. Laut Tathergang hatte sich die Frau zuvor im Internet informiert, wie man illegal Geld beschaffen sowie alte Menschen überfallen und leicht und schnell töten könne.

Richterin spricht von "ungewöhnlichem Verfahren"

Das Landgericht Hamburg hatte bereits am 25. März vergangenen Jahres gegen die Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes verhängt, weil die Tat sehr nahe an der Vollendung gewesen sei. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil teilweise auf, weil mildernde Umstände nicht ausreichend abgewogen worden seien.

Nun befasst sich eine andere große Strafkammer des Landgerichts erneut mit dem Fall. Dabei sollen die tatsächlichen Umstände der Tat nicht erneut untersucht, sondern lediglich das Urteil überprüft werden.

Richterin Birgit Woitas sprach von einem „ungewöhnlichen Verfahren“, bei dem insbesondere die persönlichen Hintergründe der Angeklagten im Mittelpunkt stehen. Der nächste Sitzungstermin ist für den 24. März 2020 anberaumt.