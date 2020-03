Fahrbahn der A1 wird ausgebessert: Vorarbeiten am Freitag

Lübeck. Am Donnerstag beginnen auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Lübeck die Vorbereitungen für Ausbesserungsarbeiten der etwa 20 Jahre alten Betonfahrbahn. Betroffen sind jeweils der mittlere und der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Lübeck in Höhe des Autobahnkreuzes A20 sowie in Richtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Bargteheide. Die Arbeiten werden jeweils in der Nacht zwischen 19.00 Uhr und 5.00 Uhr stattfinden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen am 16. März beginnen und bis zum 16. April dauern. Die Ausbesserungsarbeiten zwischen der Anschlussstelle Bad Oldesloe und dem Kreuz Bargteheide in Richtung Hamburg sind vom 8. April bis zum 8. Mai geplant.