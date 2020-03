Hamburg. An Hamburger Grundschulen werden einer Studie zufolge in den kommenden Jahren hunderte Musikfachlehrer fehlen. Schon jetzt könne nicht einmal die Hälfte des Unterrichts von Fachpersonal unterrichtet werden, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, des Deutschen Musikrates und der Landesmusikräte-Konferenz hervorgeht. Den Zahlen zufolge gab es im Schuljahr 2018/2019 an den Grundschulen der Hansestadt geschätzt etwa 385 Musiklehrkräfte. Damit müssten - bei sechs Wochenstunden im Fach Musik - 55,2 Prozent der Musikstunden "fachfremd" von nicht dafür ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden.

Mit Blick auf die stark zunehmende Schülerzahl bis 2028 gehen die Autoren davon aus, dass dann sogar 634 Musiklehrer fehlen. Grund dafür ist unter anderem, dass viele ältere Lehrer in den Ruhestand gehen und den aktuellen Absolventenzahlen zufolge nicht ausreichend junge Fachlehrer nachrücken werden. Den Berechnungen zufolge werden bis dahin 108 altersbedingt ausscheiden und lediglich 70 neue Musiklehrkräfte an den Schulen starten. "Eine weitere Verschlechterung der fachlichen Versorgung des Musikunterrichts ist daher absehbar", hieß es weiter.

Musik ist der Studie zufolge wichtig für die Persönlichkeitsbildung von Kindern, finde an den Grundschulen bundesweit aber viel zu selten statt. Die Bedeutung des Musikunterrichts werde bei Einstellungen unterschätzt, der musisch-ästhetische Bereich in der Grundschule "total vernachlässigt", sagte Maresi Lassek, Bundesvorsitzende des Grundschulverbands, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Deutsche Musikrat sprach von einem "Weckruf". Werde nicht gegengesteuert, "ist die musikalische Bildung an Grundschulen bald Vergangenheit", warnte Generalsekretär Christian Höppner laut Mitteilung. Sie sei aber wichtiger Baustein für die Bildung der Persönlichkeit von Heranwachsenden und gehöre zu den elementaren Kulturtechniken. Es müssten deutlich mehr Musiklehrer ausgebildet werden, aktuell tätige Fachlehrer sollten ihren Stundenanteil ausweiten, vorübergehend seien Seiteneinsteiger sinnvoll. Für die 14 untersuchten Bundesländer fehlten aktuell 23 000 Musikpädagogen.