Hamburg. Die Corona-Epidemie hat immer größere Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Norddeutschland. Konzerte, Kongresse, Messen und Sportevents werden abgesagt, einzelne Bundesländer untersagen sogar alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern, Ferienrückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen den Hamburger Schulen und Kitas fernbleiben. Aus Angst vor dem Virus SARS-CoV-2 vermeiden viele Menschen den Kontakt zu anderen. Dennoch haben sich in den vergangenen Wochen Dutzende Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Nordkirche rät zur Absage von Feiern mit vielen Teilnehmern

Die Nordkirche reagiert mit verschärften Handlungsempfehlungen auf die weiter zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Gottesdienste, zu denen besonders viele Menschen erwartet werden, sollten nach Rücksprache mit dem zuständigen Kirchenkreis abgesagt werden, sagte ein Sprecher der Nordkirche am Dienstag mit.

Bei Gottesdiensten mit einer überschaubaren Zahl von Teilnehmern, wie Taufen, Trauungen oder Beerdigungen, sollten die Namen der Besucher festgehalten werden. Die Kirchengemeinden sollten auch über alternative Formen wie Freiluft- oder Social-Media-Gottesdienste nachdenken, sagte der Sprecher.

Coronavirus: Infokampagne in Hamburgs Bussen und Bahnen

Die Hamburger Gesundheitsbehörde informiert nun auch die Fahrgäste von Bussen und Bahnen über das richtige Verhalten zur Vermeidung einer Corona-Ansteckung. Auf Plakaten an den Seitenscheiben, im Fahrgastfernsehen und auf den Infoscreens in den Stationen gebe es Hinweise zur Hygiene, zum Abstandhalten und zur Niesetikette, sagte ein Sprecher der Behörde. Zudem werde auf die Info-Hotline 040/428 284 000 und die Internetseite www.hamburg.de/coronavirus hingewiesen.

Auf die Frage, ob die Fahrt mit Bussen und Bahnen ein Ansteckungsrisiko bedeute, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer Storcks (SPD): „Es gibt ein Risiko. Das ganze Leben ist ein Risiko.“ Anonyme Zusammenkünfte von vielen Menschen, die sich in engen, schlecht belüfteten Räumen nahe kommen, hält die Senatorin für bedenklich.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Zahl der Corona-Patienten in Norddeutschland steigt weiter

Der Coronavirus breitet sich weiter aus in Deutschland. Auch im Norden steigen die Zahlen.

Coronavirus im Norden: Das sind die aktuellen Infektionszahlen:

Schleswig-Holstein: 9 Fälle (unverändert zum Vortag)

Hamburg: 35 Fälle (22 Fälle, Dienstag, 8 Uhr)

Mecklenburg-Vorpommern: 14 Fälle (10 Fälle, Dienstag, 8 Uhr)

Bremen: 22 Fälle (4 Fälle, Dienstag, 8 Uhr)

Niedersachsen: 66 Fälle (38 Fälle, Dienstag, 8 Uhr)

(Quelle: Robert Koch Institut, Stand Mittwoch, 11.3.2020, 8 Uhr )

Coronavirus: Kieler Uni prüft Digital-Vorlesungen

Die Kieler Universität stellt sich auf mögliche Einschränkungen infolge der Coronavirus-Krise nach den Semesterferien ein. „Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor“, sagte Uni-Sprecher Boris Pawlowski. Zu den Überlegungen gehöre, große Vorlesungen eventuell digital abzuhalten. Die Vorlesungen beginnen wieder am 6. April.

Blick auf eines der Gebäude der Christian-Albrechts-Universität: Hier gibt es vielleicht bald Digital-Vorlesungen wegen des Coronavirus'.

Foto: dpa

Archäologen der Uni mussten Pawlowski zufolge eine Exkursion nach Italien kurzfristig absagen. Mit 27.000 Studenten und rund 3700 Mitarbeitern ist die CAU die größte Hochschule im Land und die einzige Volluniversität. Die Hochschule Flensburg hatte entschieden, ihre sogenannte Top-Woche, das traditionelle Begrüßungsprogramm zum Semesterstart, vom 16. März auf den 21. April zu verschieben.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Corona-Sorge – Feuerwehr Glinde sagt Osterfeuer ab

Kein Osterfeuer in Glinde in Schleswig-Holstein. Das teilte die Feuerwehr Glinde am Mittwochmorgen in sozialen Netzwerken mit. Grund ist der Erlass der schleswig-holsteinischen Landesregierung, wonach alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorübergehend bis zum 10. April untersagt werden. Das Osterfeuer in Glinde ist zwar erst am 11. April, aber die Feuerwehr hat die Veranstaltung "in Unkenntnis der weiteren Entwicklungen" bereits abgesagt.

