Motorradfahrer bei Unfall in Hamburg schwer verletzt

Hamburg. Ein Motorradfahrer ist im Hamburger Stadtteil Hohenfelde von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe am Dienstagabend beim Wenden auf einer Straße den 41-jährigen Motorradfahrer übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.