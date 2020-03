Kuh wird von zwei Autos angefahren und stirbt

Janneby. Eine Kuh ist in Janneby im Landkreis Schleswig-Flensburg von zwei Autos angefahren worden und gestorben. Das Tier sei ausgebrochen und habe am Mittwoch nachts auf der Bundesstraße 200 gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Autos konnten nicht mehr ausweichen. Ein Insasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Tier starb noch am Unfallort. Die Straße war wegen der Aufräumarbeiten für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.