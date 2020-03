Drei Verletzte nach Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg

Klinkrade. Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Klinkrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin hatte an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet und kollidierte mit ihrem Wagen mit einem Kleintransporter, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter kam durch die Wucht des Aufpralls von der Straße ab und überschlug sich. Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 49 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und ein 38 Jahre alter Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.