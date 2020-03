Zehn Handballer aus Kiel und Flensburg im Allstar-Team

Hamburg. Insgesamt zehn Handballer der Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel stehen im Allstar-Team, das am 16. Mai in Hannover auf die deutsche Nationalmannschaft trifft. Aus Flensburg sind Magnus Jöndal, Göran Johannessen, Magnus Röd und Benjamin Buric dabei, aus Kiel wurden Magnus und Niklas Landin, Nikola Bilyk, Domagoj Duvnjak, Harald Reinkind sowie Niclas Ekberg in die internationale Auswahl berufen worden. Zusammengestellt wurde das Team durch eine Publikumsabstimmung sowie durch die Bundesliga-Trainer. Betreut wird das Allstar-Team von THW-Coach Filip Jicha und Carlos Ortega von der TSV Hannover-Burgdorf.