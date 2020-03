Walrossbulle Thor verlässt den Tierpark Hagenbeck

Hamburg. Der Walrossbulle Thor wird den Hamburger Tierpark Hagenbeck verlassen. Dies gab der Tierpark am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Das fünf Jahre alte Tier zieht im Rahmen eines Zuchtprogramms in den Zoo Pairi Daiza im belgischen Brugelette. Thor kam im Tierpark Hagenbeck im Juni 2014 als erstes Walrossbaby Deutschlands zur Welt. In seinem neuen Zuhause in Belgien soll der Bulle für Walrossnachwuchs sorgen. Tierparkbesucher können sich noch bis zum 12. März von Thor verabschieden.