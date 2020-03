Gesundheitsministerium appelliert an Reiserückkehrer

Kiel. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium hat an das Verantwortungsbewusstsein von Rückkehrern aus Corona-Risikogebieten appelliert. Das Ressort hatte am Montag verfügt, dass solche Reisenden 14 Tage lang keine Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Hochschulen betreten dürfen. Am Dienstag verwies das Ministerium auch auf Sanktionsmöglichkeiten: Die Anordnung stelle eine verbindliche Maßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz dar. Bei Nichteinhaltung könne ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro fällig werden. Eine Meldepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten besteht nicht.

Rückkehrer aus Risikogebieten sollten wenn möglich zu Hause bleiben und bei auftretenden Symptomen telefonisch unter der Nummer 116117 die weitere Diagnostik klären, erklärte das Ministerium weiter. Nach Angaben vom Montag waren bis dato elf Infektionen in Schleswig-Holstein mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.

Das Ministerium verwies auch auf Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten. Dies könne derzeit ein sinnvolles Instrument für Reiserückkehrer sein, um das Risiko einer möglichen Krankheitsübertragung zu verringern. Arbeitgeber sollten solche Möglichkeiten prüfen und nutzen. Auf Besuche von Angehörigen in Kliniken und Pflegeheimen sollte vorübergehend möglichst verzichtet werden, um das Infektionsrisiko zu verringern. Diese Einschränkung trage auch dazu bei, die begrenzten Ressourcen an Schutzkleidung dort nutzen zu können, wo sie vorrangig gebraucht werden, nämlich in der medizinischen Versorgung.