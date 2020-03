Hamburg. Seit Wochen ist die Corona-Epidemie das beherrschende Thema. Aus Angst vor dem Virus SARS-CoV-2 vermeiden viele Menschen den Kontakt zu anderen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. So ist die Zahl der Blutspenden seit Tagen rückläufig. Dies bekommen nun auch die Kliniken im Norden zu spüren. Um den Kontakt mit anderen Menschen möglichst gering zu halten, hat eine Hamburger Firma ein Selbsttest-Kit für Corona entwickelt. Lesen Sie hier im Newsblog wie es funktioniert.

Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Stade

Im Landkreis Stade sind vier neue Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Vier Frauen im Alter von 27, 37, 41 und 48 seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte ein Sprecher des Landkreises in der Nacht zum Dienstag mit. Im Zusammenhang mit einer dieser Erkrankungen falle der Unterricht an der Grundschule Horneburg am Dienstag aus, hieß es weiter vom Gesundheitsamt. Damit steigt die Zahl der Fälle im Landkreis Stade auf elf - insgesamt sind es damit in Niedersachsen mehr als 40 Fälle.

Hamburger Firma bietet Selbsttest-Kit für Corona an

Hanno Behrens ist Geschäftsführer von meinRezept. online.

Die Vorgaben sind klar: Wer den Verdacht hat, er könnte mit Corona infiziert sein, soll auf keinen Fall einfach zu seinem Hausarzt gehen. Dennoch stehen weiterhin regelmäßig Patienten in den Praxen, die sich testen lassen wollen. Oder sie hängen bei ihrem Hausarzt in der Warteschleife, weil der Andrang so groß ist. Diesem Problem möchte die Hamburger Firma meinRezept.online Abhilfe schaffen. Diese hat einen Fragebogen entwickelt, den Hausärzte über ihre Homepage anbieten und von Patienten ausfüllen lassen können, um daraufhin zu entscheiden, ob ein Corona-Test sinnvoll erscheint.

„Der Fragebogen orientiert sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und wurde von uns in Zusammenarbeit mit Hamburger Ärzten entwickelt“, sagt Geschäftsführer Hanno Behrens. So wird zum Beispiel abgefragt, an welchen Symptomen der Patient leidet, ob er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, Kontakt zu einer erkrankten Person hatte und wie der allgemeine Gesundheitszustand ist. Ist der Hausarzt nach Durchsicht der Antworten der Meinung, der Patient könnte infiziert sein, kann er auf den entsprechenden Button klicken – und der Patient bekommt ein Selbsttest-Kit inklusive Anleitung zur Prüfung von Corona-Infektionen nach Hause.

„Das Kit besteht aus einem Röhrchen mit einer Art langem Wattestäbchen, mit dem man sich einmal durch den Rachenraum fährt“, erklärt Hanno Behrens. Dieses werde verpackt und kostenlos an das Labor Dr. Heidrich & Kollegen in Wandsbek geschickt. In rund drei Tagen erhalte der Patient ein Ergebnis. Wenn er es einen Tag schneller erfahren möchte, könne er auch eine vertraute Person bitten, die Probe im Labor abzugeben, so Behrens. „Unsere Leistung ist für Ärzte und Patienten kostenfrei, wenn der Arzt den Test anordnet, zahlen das die Kassen“, sagt Behrens. Wenn jemand den Test ohne ärztliches Geheiß machen möchte, muss er dafür 150 Euro bezahlen.

Der Fragebogen sei jetzt so weit fertig, dass die Ärzte diesen auf ihrer Homepage einbinden können, so Behrens, dessen Firma bislang ein Werkzeug angeboten hat, mit dem Patienten online Rezepte bei ihrem Arzt beantragen können. Diese Funktion nutzen derzeit 300 Praxen – wie viele den Corona-Fragebogen anbieten werden, ist noch unklar.

Appell an Blutspender: Keine Angst vor Coronavirus

Hamburger Krankenhäuser und das Deutsche Rote Kreuz haben an Blutspender appelliert, nicht aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf das Spenden zu verzichten. „Blutspenden ist weiter wichtig“, betonte der Leiter der Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf, Sven Peine, am Montag. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Spender um etwa 30 Prozent zurückgegangen, am Donnerstag und Freitag sogar um 50 Prozent. Peine vermutet, dass der Rückgang nicht nur mit den Hamburger Märzferien zusammenhängt, sondern auch mit der subjektiven Angst vor einer Ansteckung. Das Infektionsrisiko für Blutspender sei aber sehr gering.

Spenden könne nur jemand, der gesund sei und in den vier Wochen davor auch keine Erkältung oder andere Krankheit gehabt habe. Auch Rückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten müssten vier Wochen bis zur nächsten Blutspende warten. Bei einer weiteren Ausbreitung des Virus könnte das die Zahl der potenziellen Spender verringern. Peine schloss nicht aus, dass es zu einer Mangelsituation kommt. Im UKE werden jährlich mehr als 35.000 Blutübertragungen gemacht. Zwei Drittel des Bedarfs deckt das Klinikum über eigene Spender ab.

Einen Rückgang der Blutspenden meldeten auch die Asklepios-Kliniken. Im Vergleich zum Vorjahr, als es in den Märzferien ebenfalls viele Grippe-Fälle gab, sei die Zahl der Spenden beim Klinik-eigenen Blutspendedienst Hamburg um 15 Prozent gesunken. An fünf Standorten in der Hansestadt und in Neumünster werde pro Jahr rund 46.000 Mal Blut gespendet. Die Asklepios-Kliniken bräuchten jedoch 75.000 Blutspenden, sagte Sprecher Mathias Eberenz. Die Lücke werde durch Zukäufe geschlossen, was im Moment schwierig sei. Einen Engpass gebe es zwar noch nicht. Aber: „Wir freuen uns über zusätzliche Spender“, betonte Eberenz. Angst vor einer Ansteckung beim Spenden brauche niemand zu haben.

Tod eines Feuerwehrmanns löst große Bestürzung aus

Der zweiwöchige Urlaub in Ägypten war fast zu Ende, als Thomas F. am Freitag plötzlich über Fieber klagte. Der 60 Jahre alte Feuerwehrmann ging mit seiner Frau in ein Krankenhaus in Hurghada am Roten Meer. Offenbar erkannte das Paar den Ernst der Situation aber nicht. Wie geplant nahm die Frau den Rückflug am Sonnabend, während der Mann weiterbehandelt wurde. Am Sonntagnachmittag starb Thomas F. – an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Der erste Todesfall eines Deutschen schaffe eine „neue Lage“, hieß es zunächst von der Gesundheitsbehörde. Thomas F. arbeitete seit 35 Jahren bei der Hamburger Berufsfeuerwehr. Mit seiner Frau lebte er in einem Dorf bei Lauenburg in Schleswig-Holstein. Örtliche Polizisten überbrachten der Witwe am Sonntagabend die traurige Nachricht – ohne zu wissen, dass auch die Frau in Ägypten gewesen war. Danach mussten sie ebenso wie die Frau und der erwachsene Sohn isoliert und auf eine mögliche Infektion untersucht werden. Vorsichtshalber wurde die Polizeistation Lauenburg geschlossen. Sie soll desinfiziert werden.

Bei der Hamburger Feuerwehr löste die Nachricht große Anteilnahme aus. Kameraden beschreiben Thomas F. als „freundlich, aufgeschlossen und engagiert“. Zuletzt übte er eine leitende Funktion in der Einstellungsstelle am Berliner Tor aus, war zuvor Zug- und Abteilungsführer in der Brandbekämpfung. „Er hatte Verletzungen, schwierige Einsätze – alles, was zu diesem Beruf dazugehört“, sagte ein Feuerwehrmann dem Abendblatt. In einem Brief an die Belegschaft drückte auch Feuerwehrchef Christian Schwarz seine Bestürzung über den Verlust des „überaus beliebten und sehr geschätzten Kollegen“ aus.

Flugzeugpassagiere werden ausfindig gemacht und kontrolliert

Der am Coronavirus gestorbene Feuerwehrmann Thomas F. und seine Frau hatten offenbar eine Pauschalreise nach Ägypten gebucht. Am 22. Februar flog das Paar nach Luxor und nahm von dort aus zunächst an einer Kreuzfahrt auf dem Nil teil. Möglicherweise hat sich Thomas F. dabei mit dem Virus infiziert. Ebenfalls am Freitag war ein Kreuzfahrtschiff in der Region wegen zwölf bestätigter Coronafälle unter Quarantäne gestellt worden. Ägypten galt bislang aber nicht als Risikogebiet für Ansteckungen mit dem neuartigen Erreger.

Laut Dennis Krämer, dem Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, werden die genauen Umstände der Infektion noch untersucht. „Dazu stehen wir in engem Kontakt mit dem ärztlichen Dienst des Flughafens, den Behörden in Schleswig-Holstein und auch den ausländischen Stellen“, so Krämer. So werden etwa alle Passagiere aus dem Flugzeug ausfindig gemacht und untersucht, mit der die Frau von Thomas F. am Sonnabend aus Ägypten nach Deutschland zurückgekehrt war.

