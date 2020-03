"Iran Air" fliegt Hamburg nicht mehr an

Hamburg. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fliegt die iranische Fluggesellschaft "Iran Air" den Hamburger Flughafen und andere Ziele in Europa bis auf weiteres nicht mehr an. Das teilte der Hamburger Senat am Montag mit. Zuvor hatte "Iran Air" den Flughafenärztlichen Dienst der Hamburger Gesundheitsbehörde darüber informiert. Am 29. Februar war eine in Hamburg am neuartigen Coronavirus infizierte Person von Teheran aus nach Hamburg geflogen. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Eine weitere infizierte Person kam mit dem Flugzeug über Frankfurt aus dem Iran nach Hamburg. Die letzte Maschine der "Iran Air" landete am Freitag in Hamburg.

Wie eine Sprecherin des Flughafens am Montag erklärte, hat es in der vergangenen Woche am Hamburger Flughafen rund 23 Prozent weniger Passagiere gegeben. Von den insgesamt 60 Fluggesellschaften, die den Hamburger Hafen anfliegen, hätten etliche ihren Betrieb eingeschränkt.