Nord-SPD prüft Parteitags-Absage wegen Coronavirus

Kiel. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erwägt die SPD in Schleswig-Holstein eine mögliche Absage ihres Landesparteitags am 21. März in Lübeck. "Wir prüfen das intensiv und beobachten die Entwicklung", sagte Pressesprecher Frederik Digulla am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Endgültig entscheiden müsse der Landesvorstand am Montag nächster Woche. Die Nord-SPD hatte für den Sonnabend nächster Woche einen Sonderparteitag zum Thema Arbeit einberufen.

Auch die FDP prüft eine eventuelle Absage ihres Parteitags, der für den 28. März in Büdelsdorf angesetzt ist. "Wir haben das im Blick und werden die weitere Entwicklung beobachten", sagte Pressesprecherin Eva Grimminger. Am Montag teilte die FDP auch mit, als präventive Maßnahme werde der Frühlingsempfang von Fraktion und Landesverband am Montag nächster Woche ausfallen. Die AfD hatte bereits in der vorigen Woche ihren für den 29. März geplanten Landesparteitag abgesagt.