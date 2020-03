Hamburg. Das Coronavirus stellt die Hamburger Tourismusbranche vor wachsende Probleme. Teilweise werden 80 Prozent der Buchungen storniert. Vor allem Geschäftsreisen werden immer öfter abgesagt, Freizeitreisen sind nicht so stark betroffen – dennoch leiden auch Tourismusattraktionen wie das Miniatur Wunderland unter der Angst vor der Krankheit.

Miniatur Wunderland recht mit Umsatzverlust im siebenstelligen Bereich

Die Auswirkungen der Corona-Epidemie bekommen nun auch die Touristenattraktionen in Hamburg zu spüren. So zählt beispielsweise das Miniatur Wunderland immer weniger Besucher. „An manchen Tagen haben wir einen Rückgang bei den Buchungen um 35 bis 40 Prozent“, sagte Mitgründer Frederik Braun. Deshalb rechne man am Ende des Jahres mit einem Umsatzverlust im siebenstelligen Bereich. Man habe aber auch reagiert. Zwei zusätzliche Spender für Desinfektionsmittel wurden im Eingangsbereich installiert und Lufthandtrockner durch Papierhandtücher ersetzt.

Solche Schritte ergreift auch das Hamburg Dungeon, das laut General Manager Andreas Köller einen Rückgang um knapp 20 Prozent zu verzeichnen hat. Dies erklärt er mit dem Ausbleiben von Schulklassen, die normalerweise zu Besuch kämen.

Hotels verzeichnen immer mehr Stornierungen wegen des Coronaviruses

Die Hotelbranche leidet unter der Angst vor der COVID-19-Krankheit. Der Hamburger Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Franz Klein, sagte: „Unsere Mitgliedsbetriebe berichten über erhebliche Stornierungen aufgrund des Coronavirus, teilweise bis zu 80 Prozent.“ Den Grund dafür sieht Klein fast ausschließlich in ausbleibenden Geschäftsreisen: „Zahlreiche Unternehmen haben die Reise­tätigkeit ihrer Mitarbeiter eingestellt und geschäftliche Meetings abgesagt.“

Hamburger Hoteliers bestätigen das. „Viele Firmen haben auch aus gesundheitlichen, aber vor allem jedoch aus wirtschaftlichen Gründen ein generelles Reiseverbot ausgesprochen“, sagte die geschäftsführende Gesellschafterin des The Madison Hotels am Hafen, Marlies Head, dem Abendblatt. Sie spricht von einem „Trend der unnötigen Panikmache“. Sollte der anhalten, „werden wir alleine im März einen Buchungsrückgang von bis zu 40 Prozent verzeichnen.“ Einziger Lichtblick seien die stabilen Buchungen von Freizeitgästen.

Anders im Crowne Plaza, wo die Buchungen für den März schon um rund 50 Prozent hinter den Erwartungen liegen. Hier bleiben nämlich auch die Touristen aus: „Die Buchungslage an den nächsten Wochenenden, wo wir immer sehr gut von Touristen gebucht sind, bleibt weit hinter unseren Erwartungen zurück“, so Hannes Dreher, Direktor des Hotels.

Moritz Klein, Direktor des Steigenberger Hotels, berichtet von vielen Gästen, die stornieren und erwarten, dass dies kostenlos zu geschehen habe. „Schade finde ich dabei, dass wir als Hotels nun als Buhmann gesehen werden, wenn wir auf die Einhaltung der Buchungskonditionen bestehen. Sehr viele Gäste zeigen hier wenig Verständnis für unsere Mitarbeiter, die ja auch am Ende des Monats bezahlt werden möchten.“

Nah- und Fernverkehr spüren noch keine Einschränkungen

Während einige Hamburger große Menschenansammlungen meiden, nutzen sie offenbar weiterhin den Nah- und Fernverkehr. Constanze Dinse, Sprecherin der Hochbahn, bestätigte dem Abendblatt, dass ein aktueller Rückgang der Fahrgastzahlen mit den Ferien zu erklären sei und die Zahlen der Kunden den Erwartungen des Unternehmens entsprächen. Von der aktuellen Knappheit an Desinfektionsmitteln sei die Hochbahn nicht betroffen. Man habe immer einen Vorrat für besondere Situationen und betrachte die Lage ruhig. Im Fernverkehr sieht die Lage ähnlich aus. Die Deutsche Bahn berichtete, es bestünden keinerlei Einschränkungen. Die Hygienemaßnahmen seien nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts angepasst worden.

Auf Dem Kiez spüren erste Betreiber die Angst vor dem Virus

Auch die Clubszene bleibt nicht unberührt von der Sorge vor dem Virus. Im Molotow Club werden nach der Absage des Beatles-Festivals „Come together“ noch weitere Einbußen erwartet. „Weitere Absagen sind noch unbestätigt, werden aber leider nach und nach folgen“, sagte Andi Schmidt vom Molotow Club. Ein wenig positiver ist Tim Becker gestimmt, der auf dem Kiez mit seinen Brüdern die Diskotheken Thomas Read und Noho sowie den Club Frieda B. und die Astra Brauerei St. Pauli betreibt. „Wir hatten zwar auch Stornierungen von Gruppenbuchungen, aber ansonsten spüren wir keinen nennenswerten Rückgang bei den Gästezahlen und dem Umsatz. Die Leute feiern weiter, und es ist ja auch so, dass man nur auf den Kiez geht, wenn man sich gut fühlt.“

Theater werden weiter gut besucht

Kaum betroffen sind die Theater. „Es gibt zwar eine vermehrte Nachfrage von Kunden im Zusammenhang mit dem Virus, aber aktuelle Rückläufe an Besuchern können wir nicht bestätigen“, sagte die Sprecherin des Mehr Theaters, Julia Reichel. Auch das Thalia Theater konnte keine Rückläufe an Besuchern feststellen. „Bisher gab es nur eine Person, die eine Theaterkarte aufgrund des Virus zurückgegeben hat“, sagte die Sprecherin des Theaters.

