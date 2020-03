Pendler verlieren teils mehrere Tage pro Jahr im Stau

München/Hamburg. Pendler in großen deutschen Städten verlieren durch Staus und zähflüssigen Verkehr teils mehrere Tage pro Jahr. Am schlimmsten trifft es Arbeitnehmer, die in München mit dem Auto zum Job fahren: Sie verloren dabei vergangenes Jahr 87 Stunden, wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervorgeht. Das sind mehr als dreieinhalb Tage. Dahinter folgen Berlin mit 66 und Düsseldorf mit 50 Stunden Zeitverlust im Vergleich zu freien Straßen. Hamburg landet mit 48 Stunden Zeitverlust auf Platz vier.

Die aktuellen Staudaten weichen nach einer Umstellung der Methodik teilweise massiv von denen ab, die Inrix noch vergangenes Jahr gemeldet hatte. Zudem kommen andere Studien zu anderen Ergebnissen. So hatte der Navigationsgerätehersteller TomTom in einem Ende Januar veröffentlichten Ranking Hamburg als Stau-Hauptstadt Deutschlands gesehen - vor Berlin, Wiesbaden und München.

Inrix verkauft Verkehrsanalysen und Dienstleistungen für vernetzte Autos an Verwaltungen und Unternehmen. Je größer die Stau-Probleme erscheinen, desto besser sind seine Geschäftsaussichten.