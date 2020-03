WM-Tor von 2014 wird im Lübecker Grass-Haus erwartet

Lübeck. Bei der Fußball-WM 2014 stand es im Mineirão-Stadion von Belo Horizonte in Brasilien. Heute wird das legendäre Tor aus der Halbfinalbegegnung Brasilien - Deutschland in Lübeck erwartet. Bei dem Spiel ​​​​​​landete die deutsche Nationalmannschaft sieben Treffer gegen den amtierenden Weltmeister Brasilien. Bis August soll der Kasten jetzt als Leihgabe des Deutschen Fußballmuseums Dortmund im Garten des Lübecker Günter-Grass-Hauses zu sehen sein. Er ist eines der Exponate einer Ausstellung mit dem Titel "Günter Grass: Mein Fußballjahrhundert", die die Fußballleidenschaft des 2015 gestorbenen Literaturnobelpreisträgers thematisiert. Die Ausstellung wird am 16. März eröffnet.