Flensburgs Handballer gewinnen Krimi in Berlin 35:33

Berlin. Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das umkämpfte Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin mit 35:33 (15:15) und hat somit als Tabellenzweiter weiterhin nur vier Minuspunkte Rückstand auf Spitzenreiter THW Kiel. Bester SG-Werfer war Marius Steinhauser mit elf Treffern, für Berlin war Hans Lindberg zehnmal erfolgreich.

Die Entscheidung fiel erst spät in der zweiten Halbzeit. In der 55. Minute lag die SG durch den Treffer des überragenden Steinhauser zum 31:29 erstmals mit zwei Toren vor. Der 27 Jahre alte Rechtsaußen sorgte dann mit einem verwandelten Siebenmeter zum 34:32 auch für die Vorentscheidung. Berlin verkürzte durch Lindberg noch einmal, doch Jim Gottfridsson machte für die Schützlinge Maik Machulla alles klar. Angesichts der nur vier Paraden seiner Torhüter Benjamin Buric und Torbjörn Bergerud sagte der SG-Coach: "Es ist ein Wahnsinn, dass wir dieses Spiel noch gewonnen haben."

Nach der Länderspielpause steht für die Flensburger am 22. März die nächste schwierige Aufgabe auf dem Programm. In eigener Halle geht es dann gegen die viertplatzierte TSV Hannover-Burgdorf, die am Sonntag 30:32 gegen Frisch Auf Göppingen unterlag.