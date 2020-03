Schussabgabe bei Streit in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg. Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist in der Nacht zu Sonntag in Hamburg-Wilhelmsburg eskaliert. Dabei soll laut Zeugenaussage auch mindestens ein Schuss abgegeben worden sein, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Außerdem soll ein Mensch durch eine Flasche verletzt worden sein. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall waren am Sonntagmittag zunächst noch völlig unklar. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Einer Sprecherin zufolge waren beim Eintreffen der Beamten bereits alle Beteiligten geflohen. Vor Ort fanden die Beamten eine Schreckschusspatrone. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.