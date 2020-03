Hamburg. Die Gesundheitsbehörden im Norden registrieren immer mehr Infektionen mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 – in Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Sonnabend jeweils ein weiterer Corona-Fall bestätigt worden. In Niedersachsen meldeten die Behörden drei weitere Fälle. Die Angst vor einer Ansteckung bekommen derzeit auch Hotels und Gaststätten zu spüren. Sie zählen immer weniger Gäste und geraten so allmählich in finanzielle Not.

Das sind die aktuellen Infektionszahlen:

Schleswig-Holstein: 9 Fälle

Hamburg: 13 Fälle

Mecklenburg-Vorpommern: 6 Fälle

Bremen: 4 Fälle

Niedersachsen: 21 Fälle

Coronavirus: Hotels und Gaststätten im Norden geraten in Not

Hotels und Gaststätten in Niedersachsen spüren die Folgen der Ausbreitung des neuen Coronavirus. Das Verhalten der Menschen verändere sich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (DEHOGA), Rainer Balke. Demnach sagen Unternehmen zunehmend Geschäftsreisen und Veranstaltungen ab, Lokale werden weniger besucht. „Die Betreiber merken einen gewissen Rückzug“, so Balke.

Kantinen haben demnach auch weniger Gäste. Zudem wollten viele Menschen nicht mehr von einem Buffet essen. Nach Einschätzung des Verbandes kann der Kundenrückgang für manche Unternehmen finanziell bedrohlich werden. Sollte sich die Lage zuspitzen, hoffe er auf Unterstützung des Landes. „Wir hoffen darauf, dass die Landesregierung einfachen Zugang zu Krediten und Bürgschaften ermöglicht, um Liquidität abzusichern“, sagte Balke.

