Frühjahrszählung von Deutschlands wilden Nandus

Schlagsdorf. Deutschlands einzige wilde Nandu-Population ist am Freitag gezählt worden. Rund 25 Helfer - Ranger des Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe, Landwirte und Ehrenamtliche - schwärmten im norddeutschen Verbreitungsgebiet von Rhea americana am Ratzeburger See aus, um die häufig in Trupps vorkommenden, flugunfähigen Großvögel auf Feldern und in Gehölzen aufzuspüren und zu dokumentieren. Die Ergebnisse werden erst in einigen Wochen vorliegen, wie Ranger Mario Axel der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Listen der einzelnen Zähler würden abgeglichen, mögliche Mehrfachsichtungen bereinigt.

Die Nandu-Population an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Schleswig-Holstein umfasste im Herbst laut damaliger Zählung rund 450 Tiere. Dies waren 20 Prozent weniger als ein Jahr davor. Um das bis dahin ungebremste Wachstum der Population einzudämmen, waren 2019 erstmals einzelne Alttiere mit Ausnahmegenehmigung geschossen worden. Nun soll der Nandu in MV ins Jagdrecht aufgenommen werden. Schleswig-Holstein ist bislang zurückhaltend.

Die Nandus (Rhea americana) vom Ratzeburger See stammen von einigen wenigen Tieren ab, die zwischen 1999 und 2001 aus einem Freigehege bei Groß Grönau in Schleswig-Holstein, nördlich des Ratzeburger Sees, ausgebrochen waren. Zweimal im Jahr wird die Population gezählt.