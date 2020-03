Hamburg. Aus dem Auto eines Hochzeitskorsos in Hamburg-Hamm sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse in die Luft abgegeben worden. Währenddessen hatten Teilnehmer der Hochzeit auf der Fahrbahn an der Spaldingstraße getanzt, wie ein Zeuge der Polizei berichtete.

Männer der Hochzeitsgesellschaft waren bewaffnet

Laut Mitteilung der Polizei vom Freitag wurden die elf zu dem Korso gehörenden Fahrzeuge kurze Zeit später von der Polizei gestoppt. Die Beamten stellten im Wagen eines 18-Jährigen eine Schreckschusswaffe und Munition sicher.

Im Auto eines Gleichaltrigen fanden die Polizisten ein verbotenes Butterflymesser. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Hochzeitskorso seine Fahrt fortsetzen.