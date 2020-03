Umweltbehörde ruft zum "Klimafasten" auf

Hamburg. Die Hamburger Umweltbehörde hat die Bürger zum "Klimafasten" aufgerufen. Die von Jens Kerstan (Grüne) geführte Behörde twitterte am Freitag: "Neues von #moinzukunft: Fasten fürs #Klima! Ob bei Einkauf, Ernährung oder Kochen – überall entsteht #CO2. Erfahre hier, wie du mit deinem täglichen Essen deinen #CO2Fussabdruck beeinflussen kannst." Auf der verlinkten Internetseite wird unter der Überschrift "Ein Blick über den Tellerrand" erklärt, wie man "beim Klimafasten viel Gutes tun" kann.

Es folgen Tipps zum Einkauf von regionalen Produkten aus Bioproduktion. Dann heißt es: "Du kannst aber noch einen Schritt weiter gehen und dich zumindest in "Teilzeit" vegetarisch oder vegan ernähren." Dass diese Ernährungsweise dem Klimaschutz dient, veranschaulicht die Behörde an einem Beispiel: Bei der Erzeugung von einem Kilo Rindfleisch entstünden 14 Kilogramm des Treibhausgases CO2, bei einem Kilo Bohnen aber nur 150 Gramm Kohlendioxid. Schließlich schlägt die Umweltbehörde vor, in der Fastenzeit weniger Lebensmittel wegzuwerfen.