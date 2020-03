Hamburg. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 stoppt bislang nicht – die meisten Covid-19-Erkrankungen verlaufen jedoch nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Norden eher leicht. Diverse Messen und Veranstaltungen (unter anderem die Luftfahrtmesse Airport Interiors Expo in Hamburg) wurden als Vorsichtsmaßnahme jedoch bereits abgesagt. Alle Neuigkeiten im Newsblog.

Informationen zum Coronavirus:

Gesundheitsbehörden zählen 40 Corona-Fälle im Norden

Bis zum Freitagmorgen sind in Norddeutschland 40 Fälle einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 verzeichnet – tatsächlich dürfte die Zahl sogar geringfügig niedriger sein. Mindestens zwei Fälle werden sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein gezählt: Der Arzt und der Labormitarbeiter des UKE tauchen in beiden Statistiken auf, weil sie in Hamburg arbeiten und positiv auf das Virus getestet wurden, aber in Schleswig-Holstein leben.

Der aktuelle Infektionsstand am Freitagmorgen:

Schleswig-Holstein: 7 Fälle

Hamburg: 8 Fälle

Mecklenburg-Vorpommern: 4 Fälle

Bremen: 3 Fälle

Niedersachsen: 18 Fälle

Hamburger sitzen in Corona-Quarantäne auf Teneriffa fest

Lars Winkler und seine Frau gehören zu den Hotelgästen, die wegen einer Corona-Quarantäne das Gelände des Komplexes auf Teneriffa nicht verlassen dürfen. Die Hamburger sind wütend, weil Urlauber aus anderen Nationen ausgeflogen werden, während die Deutschen bis zum Ende der Quarantäne bleiben sollen.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Streifenwagen haben Infekt-Set an Bord – auch ohne Corona

Jeder Dienstwagen der Polizei in Schleswig-Holstein ist mit einem sogenannten „Infekt-Set“ mit Einweghandschuhen, FFP3-Schutzmasken und Desinfektionsmittel ausgestattet. Dies ergab eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hintergrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Außerdem gebe es im Land mehrere hundert Masken als Reserve. Eine weitere zentrale Reserve an Masken und Schutzbrillen werde gerade angelegt.

„Die Haltbarkeit der Masken wird laufend geprüft“, sagte der Sprecher des Landespolizeiamtes, Torge Stelck. Altbestände würden entsorgt, da sie keine Schutzwirkung mehr hätten.

Coronavirus – So schützen Sie sich

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und ständiges Desinfizieren sind überflüssig – sie können wegen der gefühlten Sicherheit, die von diesen Maßnahmen ausgeht, sogar zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

