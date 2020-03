Unfall: Hubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Trittau. Ein 60-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Trittau (Kreis Storman) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Hamburger Krankenhaus. Der 60-Jährige habe gegen Mitternacht mit seinem Auto auf einer Landstraße einen Unfall gehabt, teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit. Ein weiteres Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen. Der genaue Unfallhergang war laut Sprecherin zunächst noch unklar.