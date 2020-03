Land hilft 21 weiteren Problemschulen

Kiel. Das Land Schleswig-Holstein unterstützt vom nächsten Schuljahr an 21 weitere Problemschulen mit dem sogenannten Bildungsbonus. Sie bekommen bis 2024 rund elf Millionen Euro, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. Die als sogenannte Perspektivschulen neu geförderten Schulen stehen in Lübeck (5), Kiel (1), Neumünster (2), Flensburg (1) sowie in den Kreisen Pinneberg (3), Stormarn (1), Schleswig-Flensburg (3), Herzogtum Lauenburg (1), Dithmarschen (1) und Rendsburg-Eckernförde (3). Damit nehmen insgesamt 41 allgemeinbildende Schulen an dem Programm teil.

Die Rückmeldungen der ersten Schulen bestätigten den eingeschlagenen Weg, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). "Es ist richtig, Schulen in einem sozial belasteten Umfeld besonders zu fördern." Das sei keine Stigmatisierung, sondern gebe den Schulen die Wertschätzung, die sie für ihre oft schwierige Arbeit verdienten. "Wir zeigen den Kindern und Jugendlichen damit, dass wir ihnen eine Perspektive auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben geben." Die Landesregierung stellt für das Perspektivschul-Programm bis 2024 rund 50,3 Millionen Euro für insgesamt 60 allgemeinbildende Schulen zur Verfügung.

Jede dieser Schulen erhält einen Sockelbetrag von 25 000 Euro und ein schülerbezogenes Budget. Zudem stehen Mittel für die Vernetzung im Stadtteil, ein Startpaket und ein Back Office im Ministerium bereit. Die vom neuen Schuljahr an unterstützten Schulen erhalten über den gesamten Programm-Zeitraum 8,13 Millionen schülerbezogen und 2,75 Millionen als Sockelbeitrag. Die über länger geförderten Schulen der ersten Staffel bekommen insgesamt 25,5 Millionen Euro. Die Schulen der dritten Staffel sollen ab dem Schuljahr 2021/22 bis 2024 mit insgesamt sechs Millionen Euro unterstützt werden. Die Schulen können das Geld für neue Projekte, Kooperationen und Personal sowie für bereits laufende Aktivitäten verwenden.