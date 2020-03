Karton mit rund 2000 Tabletten im Schwentinental abgestellt

Kiel. Unbekannte haben im Schwentinental (Kreis Plön) einen Karton mit rund 2000 Tabletten abgestellt, die bei missbräuchlicher Einnahme gesundheitsschädlich sein können. Der Karton wurde am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet sichergestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In ihm seien Psychopharmaka, beta-Blocker, Neuroleptika, Schmerzmittel und Anti-Depressiva gewesen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Unbekannten beim Abstellen des Kartons vermutlich zwischen Sonntag und Mittwoch gesehen haben.