Ermittlungen nach Tod eines Mannes in der Nordsee in Kiel

Kiel/Oslo. Nach dem Tod eines deutschen Fährschiff-Passagiers in der Nordsee hat die Kieler Polizei Ermittlungen im Auftrag der norwegischen Kollegen aufgenommen. "Wir gehen derzeit davon aus, dass eine Straftat eher nicht im Raum steht", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Beamte hätten die Kabine des Mannes inspiziert, würden Videomaterial von der am Donnerstag in Kiel angekommenen Norwegen-Fähre auswerten und an Bord Zeugen des Vorfalls befragen.

Laut Kieler Polizei handelte es sich um einen Deutschen. Der Mann sei aus dem Wasser geborgen worden, aber später im Krankenhaus gestorben, sagte der Polizeisprecher. Er konnte keine Angaben über das Alter des Mannes machen und woher dieser stammte.

Der Passagier war am Mittwoch auf dem Weg des Fährschiffs "Color Magic" von Oslo nach Kiel über Bord gegangen. Die Polizei in Oslo reagierte am Donnerstag zunächst nicht auf eine Anfrage der dpa. Nach Angaben der südnorwegischen Rettungsdienste vom Mittwochabend wurde der Mann bei der Suche mit einem Rettungshubschrauber im Wasser gefunden.