Hunderte Bauern demonstrieren mit Treckern in Kiel

Kiel. Mit mehreren hundert Treckern haben Landwirte aus ganz Schleswig-Holstein am Donnerstag in Kiel demonstriert. Sie fordern mehr öffentliche Wertschätzung für ihre Arbeit und faire Lebensmittelpreise. Außerdem protestieren sie gegen schärfere Umweltauflagen. Hinter der Aktion steht die neue Bauernbewegung "Land schafft Verbindung". Zu einer Kundgebung am Landeshaus kam auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht von den Grünen. Infolge der Anfahrt der Trecker wurde der Straßenverkehr in Kiel behindert.