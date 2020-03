Von Rap bis Volkslied: Plattdeutsch-Kompositionen gesucht

Stavenhagen. Die Reuterstadt Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern suchen die neueste kreative Plattdeutsch-Komposition. "Erlaubt sind alle Musikformen - ob Jazz, Volkslied, Blues oder Rap", wie Stadtsprecherin Heike Waltenburg am Donnerstag sagte. Die Sänger, Bands oder Chöre könnten mit ihren Stücken bei den Reuter-Festspielen am 21. Juni vor größerem Publikum auftreten und dabei Preise gewinnen. Einzige Bedingung: Die Kompositionen sollten bis 20. Mai in Stavenhagen über eine CD oder DVD oder in anderer moderner Form vorgestellt werden, damit eine Jury eine Vorauswahl für die Reuter-Festspiele treffen kann.

Die Plattdeutsch-Veranstaltung zu Ehren des Dichters Fritz Reuter (1810-1874), der aus Stavenhagen stammt, findet alle zwei Jahre statt. 2018 hatte "Rapper Fuchtig" aus Hamburg im Liederwettbewerb gewonnen: "Es war der 73-jährige Schauspieler Jasper Vogt, der damals inkognito als Rapper in Stavenhagen auftrat", sagte Waltenburg. In Stavenhagen erinnert ein Literaturmuseum im früheren Rathaus an Reuter, der als bekanntester Plattdeutsch-Schriftsteller gilt und später in Neubrandenburg und Eisenach lebte.