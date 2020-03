Krankenhäuser bekommen erstmals eine Rechtsaufsicht

Kiel. Schleswig-Holsteins Krankenhäuser sollen künftig selbst bei voller Auslastung zur Aufnahme von Notfallpatienten verpflichtet werden. Im schlimmsten Fall könne die künftige Rechtsaufsicht für die Krankenhäuser Bußgelder von bis zu 500 000 Euro verhängen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag bei der Vorstellung des Landeskrankenhausgesetzes. Fälle, in denen Rettungswagen zwei oder drei Krankenhäuser anfahren müssten, bevor ihr Patient in einer Klinik aufgenommen wird, sollen damit bald der Vergangenheit angehören. Bislang hat Schleswig-Holstein nach Ministeriumsangaben als einziges Bundesland kein eigenes Gesetz. Über den Gesetzentwurf soll der Landtag bereits im März erstmals beraten.