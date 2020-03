Hamburger Beatles-Festival wegen Coronavirus verschoben

Hamburg. Das Hamburger Beatles-Festival "Come Together - The Hamburg Beatles Experiment" ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. "Es wäre grob fahrlässig, die Gefahr einer fortschreitenden Pandemie zu ignorieren", sagte der Veranstalter laut Mitteilung. Zudem sei unklar, welche Auflagen bei welcher Gefahrenlage von den Gesundheitsämtern eingefordert werden würden. "Diese Optionen können Auflagen beinhalten, die man als Veranstalter kaum umsetzen kann, bis hin zu einer kompletten Absage des Festivals. Wir sind der Ansicht, dass es besser ist, heute schon aktiv zu werden."

Das dreitägige Festival sollte vom 27. bis zum 29. März mit Konzerten von etwa 40 Künstlern in rund 20 Clubs auf St. Pauli stattfinden. Eine komplette Absage müssen Beatles-Fans indes zunächst nicht fürchten. "Wir sind sehr bemüht, zeitnah einen neuen Termin zu finden", hieß es weiter. Vor 60 Jahren haben die berühmten Liverpooler in Hamburg ihre Weltkarriere gestartet.