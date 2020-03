Germinerio neuer Quarterback der Kieler Footballer

Kiel. Das American-Football-Team der Kiel Baltic Hurricanes hat einen neuen Spielmacher. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wurde der 23 Jahre alte Amerikaner Joe Germinerio als Quarterback für die im Mai beginnende Saison in der German Football League (GFL) verpflichtet. "Er bringt alles mit, wonach wir gesucht haben, arbeitet sich jetzt schon ins Playbook ein und wird gut in die Mannschaft passen", sagte Hurricanes-Trainer Timo Zorn.

"Als ich mich entschied in Übersee zu spielen, war schnell für mich klar, dass ich in die GFL wollte, da sie die stärkste Liga in Europa ist", sagt der 1,88 Meter große und 100 Kilogramm schwere Quarterback. Germinerio war in den USA für mehrere Colleges in der dritten NCAA-Division aktiv. Die Kieler starten am 2. Mai mit dem Auswärtsspiel bei den Cologne Crocodiles in die neue Spielzeit.