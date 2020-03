Hamburg. Die Zahl derer, die sich mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben, steigt auch in Norddeutschland täglich an – Flüge werden gestrichen, Veranstaltungen teils abgesagt. Alle Information rund um das Virus und die Krankheit Covid-19 hier im tagesaktuellen Newsblog.

Gründertag wird wegen Coronavirus verschoben

Der Hamburger Gründertag, der für den 21. März geplant war, wird wegen des sich ausbreitenden Coronavirus verschoben. Nicht nur Bedenken wegen möglicher Ansteckungen, sondern auch die Besucherzahl habe die Organisatoren zu dem Schritt bewogen, so Claudia-Marie Dittrich, die Leiterin der Hamburger Existenzgründungsinitiative: "Wir haben starke Zweifel, die für uns alle wünschenswerte Besucherzahl unter den derzeitigen Umständen zu erreichen."

Der Hamburger Gründertag soll vermutlich im September stattfinden, ein genaues Datum werde noch gesucht.

Corona-Abwehr: HSV verbietet Selfies und Autogramme

Der HSV hat für das Heimspiel an diesem Sonnabend gegen Jahn Regensburg (13 Uhr, live bei Sky und bei abendblatt.de) weitreichende Maßnahmen zur Abwehr des Coronavirus beschlossen. So werden wie schon in der Bundesliga zum Beispiel beim VfL Wolfsburg alle Selfies und Autogramme von Spielern mit Fans verboten. Das betrifft auch den Trainerstab um Dieter Hecking.

Carlo von Tiedemann im vorsorglichen "Hausarrest"

Der Moderator Carlo von Tiedemann (76) darf nach Informationen der "Bild" für 14 Tage nicht mehr die Studios des NDR betreten. Wie das Boulevardblatt berichtet, sei von Tiedemann vergangene Woche mit seiner Familie für mehrere Tage in Florenz gewesen, das bei seiner Abreise noch nicht zu den Corona-Risikogebieten gezählt habe.

Bei seiner Rückkehr galt auch Florenz als Risikogebiet, weswegen von Tiedemann gebeten worden sei, vorsorglich für zwei Wochen nicht ins Studio zu kommen. Der beliebte Moderator ist laut eigener Aussage "kerngesund" und hat für die Vorsichtsmaßnahme "vollstes Verständnis".

Apotheker dürfen Desinfektionsmittel selbst herstellen

Laut Hamburger Gesundheitsbehörde dürfen Apotheker bundesweit jetzt Desinfektionsmittel selbst herstellen. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung habe die Bundesstelle für Chemikalien zusammen mit dem Bundesumweltministerium beschlossen, eine eigene Landesverordnung sei nicht notwendig.

Drei neue Corona-Fälle in Hamburg

Wie die Hamburger Gesundheitsbehörde mitteilt, ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 in Hamburg auf acht gestiegen. Zu den drei neuen an Covid-19 erkrankten Personen machte die Behörde keine näheren Angaben. Alle befänden sich in Isolation, die Kontaktpersonen würden derzeit ermittelt und informiert.

Weder der Ansteckungsweg noch die Schwere der Erkrankung sind bisher bekannt, die Behörde sagte auch nicht, ob sich die neuen Patienten in häuslicher Isolation befinden oder im Krankenhaus behandelt werden. Zu den fünf bereits bekannten Infektionsfällen hieß es: "Es geht ihnen gut." Keine der bisher ermittelten Kontaktpersonen sei positiv getestet worden.

Das heißt auch, dass die drei neuen Fälle nicht im Zusammenhang mit den bekannten Infektionen stehen.

Fünfter Hamburger Fall arbeitet in Kinderwunsch-Praxisklinik

Wie die Kinderwunsch Praxisklinik Fleetinsel am Donnerstag mitteilt, ist der am Mittwoch bestätigte fünfte Corona-Fall in Hamburg einer ihrer Mitarbeiter. Das Haus wird alle Patienten, die im möglichen Infektionszeitraum seit dem 25. Februar in der Praxisklinik waren, informieren.

Darüber hinaus wird die Praxisklinik mit sofortiger Wirkung und voraussichtlich bis zum 20. März geschlossen. Termine, die innerhalb dieses Zeitraums liegen, werden abgesagt - neue Termine müssen online vereinbart werden, eine telefonische Terminabsprache ist nicht möglich.

Gesundheitsminister Garg will Anlaufstellen "in Zelten oder Containern" schaffen

Um eine weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 möglichst zu vermeiden, wollen die Behörden in Schleswig-Holstein zusätzliche Außenstellen zur Diagnostik schaffen. Das kündigte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag an. Diese sollen in Zelten oder Containern eingerichtet werden, um die Diagnose von Verdachtsfällen vornehmen zu können, ohne dass Betroffene ein Wartezimmer betreten müssen.

Krankenpflegerin aus Dithmarschen erkrankt

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Schleswig-Holstein auf sechs gestiegen. Nach Angaben des Kreises Dithmarschen vom Donnerstag wurde am Vorabend eine Covid-19-Infektion einer Mitarbeiterin der Westküstenkliniken in Heide bestätigt. Die Gesundheits- und Kinder-Krankenpflegerin war dort aber zuletzt am 23. Februar auf der Kinderintensivstation eingesetzt. Die Frau besuchte einen Tag später mit einer Kollegin den Kölner Karneval und war danach nicht mehr im Dienst.

Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es weiter. Sie befindet sich an ihrem Wohnort in Burg in häuslicher Isolation. Die Klinik gehe derzeit davon aus, dass sich die betroffene Mitarbeiterin erst nach ihrem bislang letzten Dienst angesteckt hat und eine Infektion der anderen Mitarbeiter auf der Kinderintensivstation unwahrscheinlich sei, sagte der Medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Martin Blümke.

Zur Vorsorge sollen dennoch die 14 Mitarbeiter, mit denen die Frau in der Klinik Kontakt hatte, getestet werden. Mindestens bis zum Eintreffen der Testergebnisse seien die Betroffenen vom Dienst freigestellt, sagte Blümke. Außerdem betreute die Frau zwei Kinder, von denen eines bereits entlassen wurde. Alle Kontaktpersonen und die acht derzeit auf der Kinderintensivstation befindlichen Kinder zeigten laut Kreis keinerlei Anzeichen einer Infektion mit dem Coronavirus. „Auch die Kollegin, die sie bei den Karnevalsfeiern begleitet hatte, ist symptomfrei.“

Robert-Koch-Institut: Meiste Neuinfektionen nicht mehr wegen Auslandsreisen

Wie der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar H. Wieler, am Donnerstag mitteilte, sind die meisten Fälle von Neuinfektionen in Deutschland nicht mehr auf Auslandsreisen, sondern auf Ansteckungen innerhalb des Landes zurückzuführen. Wieler erläuterte außerdem, dass die Verbreitung des Coronavirus im Vergleich zur Grippe langsamer verlaufe: Während ein neu mit Grippe Infizierter bereits nach zwei bis drei Tagen andere Menschen anstecken könne, sei diese Phase bei SARS-CoV-2 deutliche länger und dauere fünf bis sieben Tage.

Deswegen sei es so wichtig, die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen, mit denen die Ausbreitung verlangsamt werden soll, aufrecht zu erhalten.

Wegen Corona in Hamburg: Beatles-Festival auf dem Kiez wird verschoben

Das für Ende März in Hamburg geplante Beatles-Festival "Come Together – The Hamburg Beatles Experience" wird wegen des Coronavirus verschoben. Das teilte das Organisationsteam mit. Man arbeite daran, einen Ausweichtermin zu finden und bitte alle Gäste, die bereits ein Ticket gekauft hatten, um Geduld.

Fünfter Hamburger Corona-Fall: Wie kam der Mann aus Italien nach Hamburg?

Informationen dazu, wie der fünfte in Hamburg bekannt gewordene Corona-Fall aus dem Risikogebiet in Italien nach Hamburg gekommen ist, teilt die Hamburger Gesundheitsbehörde nicht mit – anders als bei den ersten Fällen, bei denen der Reiseweg der Betroffenen öffentlich gemacht worden war: Auf Abendblatt-Anfrage nannte ein Behördensprecher "Datenschutzgründe". Der Mann zeige nur leichte Krankheitssymptome und befinde sich in häuslicher Isolation. Etwaige Kontaktpersonen würden ermittelt und informiert.

Medizintechnik-Konzern: Dräger spürt erhöhte Nachfrage

Der Lübecker Medizintechnik-Konzern Drägerwerk spürt wegen des neuartigen Coronavirus derzeit eine erhöhte Nachfrage nach Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräten für Krankenhäuser. Insgesamt entstehe durch die Epidemie jedoch Unsicherheit für die Geschäftsentwicklung, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz in Lübeck mit. Außerdem nähmen die Risiken für die Gesamtwirtschaft zu.

Hamburger Messebauer: Millionenschäden durch Corona-Absagen

Die Internorga, ITB, Hannover Messe und Leipziger Buchmesse sind aus Angst vor dem Coronavirus mindestens verschoben, teils sogar abgesagt worden – dazu kommen kleinere Veranstaltung, die ebenfalls nicht wie geplant stattfinden. Die Messebauer fürchten nun eine Pleitewelle, wie ein Hamburger Vorstandsmitglied des Fachverbands dem Abendblatt sagte.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und ständiges Desinfizieren sind überflüssig – sie können wegen der gefühlten Sicherheit, die von diesen Maßnahmen ausgeht, sogar zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Chef des Tropeninstituts: Höhepunkt der Corona-Ausbreitung nicht vorhersagbar

Der Chef des Hamburger Tropeninstituts zur Virus-Ausbreitung

Niedersächsische Gesundheitsministerin warnt vor Panik

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat vor panischen Reaktionen auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus gewarnt. „Es greift eine Angst um sich, für die es keinen wirklichen Grund gibt“, sagte die SPD-Politikerin im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). „Es handelt sich bei Corona nach allem, was wir wissen, um eine Erkrankung, die in den allermeisten Fällen eher leicht verläuft und die wir gut behandeln können, wenn sie denn überhaupt behandelt werden muss.“

Zweiwöchige „Coronaferien“, wie sie der Virologe Alexander Kekulé vorgeschlagen hatte, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, seien nicht nötig. Auch Hamsterkäufe seien „übertrieben“. Niemand müsse sich Sorgen machen, zu wenig Essen zu bekommen - auch in häuslicher Quarantäne nicht. „Dann wird Ihnen etwas vor die Tür gestellt“, sagte Reimann. „Das lässt sich alles organisieren, selbst wenn Familienangehörige, Freunde und Bekannte nicht in der Nähe leben.“

Eine Karte zeigt die Ausbreitung des Virus in Deutschland und weltweit

Informationen zum Coronavirus:

Lehrer in Stade infiziert – Unterricht findet trotzdem statt

Wie der Landkreis Stade mitteilt, hat sich ein Lehrer des Vincent-Lübeck-Gymnasium mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann sei zuletzt am vergangenen Freitag in der Schule gewesen, am Montag habe er grippeähnliche Symptome gezeigt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hält eine Schließung der Schule nicht für notwendig, weil gemäß der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts eine Ansteckungsgefahr von Infizierten erst ab zwei Tage vor den ersten Krankheitssymptomen ausgehe.

Deswegen habe die Schulleitung Eltern, Schüler und das Kollegium informiert – den Eltern der Schüler ist aber freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Über den Ansteckungsweg des Mannes machte der Landkreis keine Angaben. In Niedersachsen steigt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten damit auf elf.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

