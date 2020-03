Hamburg. Die Zahl derer, die sich mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben, steigt auch in Norddeutschland täglich an – Flüge werden gestrichen, Veranstaltungen teils abgesagt. Alle Information rund um das Virus und die Krankheit Covid-19 hier im tagesaktuellen Newsblog.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und ständiges Desinfizieren sind überflüssig – sie können wegen der gefühlten Sicherheit, die von diesen Maßnahmen ausgeht, sogar zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Chef des Tropeninstituts: Höhepunkt der Corona-Ausbreitung nicht vorhersagbar

Prof. Egbert Tannich, Chef des Hamburger Tropeninstituts zur Ausbreitung des Virus Prof. Egbert Tannich, Chef des Hamburger Tropeninstituts zur Ausbreitung des Virus

Niedersächsische Gesundheitsministerin warnt vor Panik

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat vor panischen Reaktionen auf die Ausbreitung des neuen Coronavirus gewarnt. „Es greift eine Angst um sich, für die es keinen wirklichen Grund gibt“, sagte die SPD-Politikerin im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). „Es handelt sich bei Corona nach allem, was wir wissen, um eine Erkrankung, die in den allermeisten Fällen eher leicht verläuft und die wir gut behandeln können, wenn sie denn überhaupt behandelt werden muss.“

Zweiwöchige „Coronaferien“, wie sie der Virologe Alexander Kekulé vorgeschlagen hatte, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, seien nicht nötig. Auch Hamsterkäufe seien „übertrieben“. Niemand müsse sich Sorgen machen, zu wenig Essen zu bekommen - auch in häuslicher Quarantäne nicht. „Dann wird Ihnen etwas vor die Tür gestellt“, sagte Reimann. „Das lässt sich alles organisieren, selbst wenn Familienangehörige, Freunde und Bekannte nicht in der Nähe leben.“

Lehrer in Stade infiziert – Unterricht findet trotzdem statt

Wie der Landkreis Stade mitteilt, hat sich ein Lehrer des Vincent-Lübeck-Gymnasium mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann sei zuletzt am vergangenen Freitag in der Schule gewesen, am Montag habe er grippeähnliche Symptome gezeigt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hält eine Schließung der Schule nicht für notwendig, weil gemäß der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts eine Ansteckungsgefahr von Infizierten erst ab zwei Tage vor den ersten Krankheitssymptomen ausgehe.

Deswegen habe die Schulleitung Eltern, Schüler und das Kollegium informiert – den Eltern der Schüler ist aber freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Über den Ansteckungsweg des Mannes machte der Landkreis keine Angaben. In Niedersachsen steigt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten damit auf elf.

