Mit Waffe auf Social Media gezeigt: Mann von SEK festgesetzt

Hamburg. Er hatte sich in den sozialen Medien mit einer Waffe gezeigt, daraufhin bekam ein 32-Jähriger in Hamburg Besuch vom Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei. Die Behörden hatten einen Hinweis auf das Posting bekommen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Bei dem Einsatz im Stadtteil Horn stellten die SEK-Beamten demnach eine Softair-Pistole sicher. Der polizeibekannte Mann kam vorübergehend in Gewahrsam.