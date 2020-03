Bauern demonstrieren mit hunderten Treckern in Kiel

Kiel. Mit hunderten Treckern wollen Bauern aus ganz Schleswig-Holstein am heutigen Donnerstag in Kiel demonstrieren. Die Polizei erwartet bis zu 850 Traktoren und 1000 Teilnehmer. Zu einer Kundgebung am Landeshaus hat sich auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht von den Grünen angemeldet. Hinter der Aktion steht die neue Bauernbewegung "Land schafft Verbindung". Sie fordert mehr Wertschätzung für die Landwirte in der Öffentlichkeit und faire Lebensmittelpreise. Schärfere Umweltauflagen lehnt sie ab.

Drei Konvois mit Treckern starten zudem am Morgen in Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg), Reinfeld (Kreis Stormarn) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu einer Demonstration in Hamburg. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.