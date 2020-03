Bauern-Demo in Hamburg: 1000 Teilnehmer erwartet

Hamburg. Mit einer Sternfahrt und einer Kundgebung wollen Landwirte aus Hamburg und der Metropolregion für eine sichere Lebensmittelproduktion und gegen schärfere Düngevorschriften protestieren. Vor allem von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr am heutigen Donnerstag müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen, wie die Polizei mitteilte. Sie rät, die Innenstadt weiträumig zu umfahren und U- und S-Bahnen zu benutzen. Die rund 1000 erwarteten, zum Großteil mit Treckern anfahrenden Teilnehmer sollen aus dem Umland auf fünf Routen bis zum Tschaikowskyplatz in der Nähe der Messehallen geführt werden. Geparkt werden die Fahrzeuge vor allem in der Glacischaussee und der St. Petersburger Straße.

Unter dem Motto "Land schafft Verbindung - Land schafft Versorgung!" gehen die Landwirte erneut auf die Straße. Für die vielfach noch regional verankerte Landwirtschaft und ihre Arbeitsplätze stelle die aktuelle Agrarpolitik, insbesondere die neue Düngeverordnung, eine ernstzunehmende Gefahr dar, teilten die Organisatoren zur Kundgebung mit. Im vergangenen November hatten Bauern aus ganz Norddeutschland mit rund 3500 Traktoren in Hamburg gegen die Agrar- und Umweltpolitik der Bundesregierung und der EU protestiert.