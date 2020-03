Landtag sagt wegen Coronavirus Veranstaltungen ab

Kiel. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der Landtag in Kiel für die nächsten zwei Wochen öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Der Parlamentsbetrieb bleibt aufrechterhalten. "Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass wir alle öffentlichen Veranstaltungen absagen", erklärte Parlamentspräsident Klaus Schlie (CDU) am Mittwoch. "Das geschieht auch aus Fürsorgepflicht gegenüber den Gästen sowie den Besucherinnen, Besuchern und Beschäftigten hier im Landeshaus." Mit der Entscheidung wolle man das Risiko möglicher Ansteckungen so niedrig wie möglich halten. Der Landtag folge Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, Verbreitungswege möglichst zu minimieren.

Betroffen von der Absage sind alle Termine mit Öffentlichkeitsbeteiligung des Landtages, der Beauftragten und von externen Veranstaltern im Haus sowie die angemeldeten Gruppenbesuche. Die Absage gilt zunächst bis zum Vortag der nächsten Plenarsitzung (17. März). Die Sitzungen von Ausschüssen und Fraktionen, Pressekonferenzen und die März-Plenartagung sollen wie geplant stattfinden.

Ausfallen muss unter anderem das Planspiel "Model United Nations Schleswig-Holstein", eine mit über 400 Teilnehmern geplante Konferenz für 15- bis 21-Jährige. Gleiches gilt für die Eröffnung der Ausstellung der "Grenzland-Museen" am 17. März.