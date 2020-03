Überfall auf 19-Jährigen: Polizei fahndet nach Unbekannten

Hamburg. Nach einem brutalen Überfall auf einen 19-Jährigen in Neugraben-Fischbek fahndet die Hamburger Polizei nach zwei Männern. Das Opfer hatte in der Nacht zum 12. Februar eine Spielhalle besucht und war auf dem Heimweg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unbekannte hätten den jungen Mann hinterrücks angegriffen. Laut Polizei verletzten die Täter ihn mit einem Schlagwerkzeug derart schwer, dass der 19-Jährige das Bewusstsein verlor. Er kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die 1,90 Meter und 1,70 Meter großen Unbekannten Bargeld und ein Mobiltelefon.