Hamburg will Minderjährige aus Flüchtlingslagern aufnehmen

Hamburg. Innensenator Andy Grote (SPD) hat Hamburgs Bereitschaft bekräftigt, minderjährige Flüchtlinge und ihre Familien aus griechischen Lagern aufzunehmen. Das habe er am Mittwoch gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch einmal ausdrücklich bekräftigt, schrieb Grote auf Twitter. "EU und Bundesregierung sind in der Verantwortung, hierfür jetzt die Voraussetzungen zu schaffen."

Unterdessen forderte in Berlin SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die von CDU und Grünen regierten Bundesländer auf, sich zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus griechischen Lagern bereit zu erklären. Alle SPD-geführten Länder hätten das am Mittwoch getan, sagte Mützenich nach einer Sonder-Fraktionssitzung im Bundestag.

Seehofer hatte sich am Dienstag überraschend offen für die europäische Aufnahme von rund 5000 Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern gezeigt. Er warb für eine "Koalition der Willigen" in der EU. Am Mittwochabend wollte sich der Innenminister mit seinen EU-Kollegen in Brüssel treffen, um über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze und in den griechischen Lagern zu beraten.