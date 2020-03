Uniklinikum: Bis zu 200 Liter Desinfektionsmittel gestohlen

Kiel. Unbekannte Täter haben bis zu 200 Liter Hände-Desinfektionsmittel aus dem Lübecker Universitätsklinikum (UKSH) gestohlen. Die Mittel wurden in der vergangenen Woche aus verschiedenen Bereichen des Klinikums entwendet, wie UKSH-Sprecher Oliver Grieve am Mittwoch sagte. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es sich bei den Tätern um eigene Mitarbeiter handele. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

Seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Norddeutschland verzeichnet das Uniklinikum an seinen beiden Standorten Kiel und Lübeck einen erhöhten Bedarf an Hände-Desinfektionsmitteln. "Das Gute ist, dass die Menschen mittlerweile vor den Desinfektionsmittel-Spendern in der Klinik stehen und diese auch benutzen", sagte Grieve. Für den häuslichen Bereich reiche sorgfältiges Händewaschen aber weiterhin aus.